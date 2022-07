MN - De Ketelaere-Milan, è fatta: cifre e dettagli dell'accordo con il Bruges

MilanNews.it

Il Milan e Charles De Ketelaere, fumata rossonera. Trovato l’accordo definitivo tra i club per 32 milioni più bonus (3, sembra facilmente raggiungibili). Anche le ultime pendenze tra il Bruges e Tom de Mul, agente del calciatore, sono in fase di definizione tanto è vero che domani il ragazzo sbarcherà a Milano per poi sostenere le visite mediche tra domenica e lunedì. De Ketelaere vedrà i nuovi compagni di squadra e l’allenatore il 3 agosto, alla ripresa degli allenamenti e potrebbe essere impiegato nell’amichevole del 6 agosto contro il Vicenza.

Stipendio e numero di maglia

CDK sottoscriverà un contratto da 2 milioni più bonus all’anno fino al 30 giugno 2027, ma non è da escludere che si tratti di un accordo a salire di anno in anno. Dettagli, quisquilie che non cambiano la sostanza. Il belga, anche al Milan, dovrebbe indossare la maglia numero 90.