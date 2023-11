MN - Domani la ripresa degli allenamenti: tre rientri dall'infermeria. Leao difficile per il BVB

vedi letture

Una sosta d’analisi, di lavoro e di recuperi. L’infermeria di Milanello, in vista della partita contro la Fiorentina è destinata a veder uscire diverse pedine che torneranno sicuramente utili a Stefano Pioli per preparare i delicatissimi incontri contro i viola e contro il Borussia Dortmund. E già questa è una buona notizia, perché Davide Calabria, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, nel corso dei prossimi giorni, torneranno ad allenarsi in gruppo. Anche Simon Kjaer è prossimo al rientro, ma per lui sarà necessario – visto il lungo periodo di inattività – una fase di riatletizzazione più lunga rispetto agli altri. Ma, a parte i lungo degenti, la sensazione è che qualche sorriso in più sotto il punto di vista della disponibilità dei giocatori si dovrebbe intravedere.

La situazione di Leao

Ovviamente le attenzioni sono rivolte a quello che è il giocatore più forte della rosa, ovvero Rafael Leao. Il portoghese, anche oggi, si è recato a Milanello per proseguire nel suo programma di recupero, sottoponendosi a terapie e massaggi. Ancora non ha lavorato sul campo, ma la sensazione è che la speranza iniziale di un suo recupero per il Borussia Dortmund stia venendo meno. Ad oggi non ha ancora svolto nessun lavoro sul campo e solo nel corso di questa settimana si avrà un quadro clinico ancor più preciso. Frosinone o, addirittura, Atalanta le date più plausibili per rivederlo in campo perché oltre alla guarigione clinica dalla lesione di primo grado al bicipite femorale destro, sarà necessario un lavoro atletico adeguato per consentirgli di essere nuovamente schierabile. Molto passerà sia dal risanamento della lesione e anche dalle sensazioni del ragazzo, ma vista la sua importanza, nessuno vuole correre rischi di danni superiori.

Quali soluzioni per la viola

Con il ritorno di Calabria, Loftus-Cheek e Pulisic, Pioli potrà riproporre il 4-2-3-1 spurio, con l’inglese nella posizione di box-to-box alle spalle della prima punta. Pulisic, con l’assenza di Leao, troverà spazio a sinistra mentre a destra ci si aspetta il cambio di marcia di Samuel Chukwueze. E al posto dello squalificato Giroud? La logica porta a pensare a Okafor, ma anche Jovic potrebbe giocarsi le sue chance. Da oggi si riparte, con l’obiettivo di fare meglio rispetto all’ultimo periodo di partite, vittoria con Psg esclusa.