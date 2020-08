MN - Dopo Ibra e Tonali il Milan lavora per chiudere Diaz e Bakayoko. Soumaré non è una pista calda

Dopo aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic ed aver chiuso la trattativa per Sandro Tonali (per quest'ultimo mancano ancora visite e firma) la dirigenza rossonera si sta ora concentrando sulla chiusura delle operazioni Brahim Diaz e Tiemoué Bakayoko.

Nel primo caso il Milan sta cercando di trovare la formula giusta con il Real Madrid, in quanto le Merengues non vogliono perdere il controllo sul ragazzo, per il quale era stato effettuato un investimento importante per prelevarlo dal Manchester City.

Per quanto riguarda Bakayoko, su cui si lavora da settimane, si stanno limando col Chelsea le cifre del riscatto. Il centrocampista francese arriverebbe infatti con la formula del prestito con opzione. Il giocatore, com'è noto, vuole fortemente tornare in rossonero.

In giornata sono emerse alcune indiscrezioni su Boubakary Soumaré del Lille. Nei mesi scorsi c'è stato un sondaggio sul giovane mediano, ma in questo momento la pista non è calda.