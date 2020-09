MN - È fatta per Hauge: raggiunto l'accordo in serata tra Milan e Bodo

È fatta per Hauge al Milan! In serata è stato raggiunto l'accordo tra la dirigenza rossonera e il Bodo/Glimt per l'attaccante norvegese classe 1999. Trattativa andata a buon fine ed un nuovo rinforzo in vista per Stefano Pioli. Si sta lavorando per l'arrivo a Milano del giocatore, che nelle scorse ore aveva raggiunto già l'accordo economico con la società rossonera. Obiettivo individuato settimane fa dagli 007 del Milan e portato avanti sotto traccia, poi dopo l'incontro in Europa League la decisione finale di affondare il colpo.

Di Antonio Vitiello