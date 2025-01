MN - Fase di stallo nella trattativa Juventus-Tomori: manca accordo tra le parti. Fik vuole rimanere al Milan

Cambiano gli scenari su Fikayo Tomori. Il Milan e la Juventus in questi giorni hanno parlato di un possibile affare per la cessione del difensore inglese in bianconero, con la formula prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, più vari bonus per arrivare a quota 30 milioni.

Ma con l'arrivo di Sergio Conceiçao in panchina Tomori ha sempre fatto filtrare di voler rimanere in rossonero, infatti con lui è tornato ad essere titolare fisso dopo l'esperienza poco positiva con Fonseca.

E stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la trattativa tra Milan e Juve starebbe vivendo una situazione di stallo per via dello stesso Tomori. Oltre a mancare l'accordo economico tra la Juventus ed il difensore rossonero, c'è anche la questione relativa alla volontà del giocarore, che spingerebbe per rimanere al Milan dopo aver ritrovato fiducia e titolarità sotto la gestione di Sergio Conceiçao.

di Antonio Vitiello