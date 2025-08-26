Bianchin: "A fine serata si sono sentiti milanisti rimpiangere Theo e Reijnders: vendere i migliori è logico per il bilancio, ma in campo pesa"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it commentando la prestazione del Milan dopo il ko contro la Cremonese: "A fine serata si sono sentiti milanisti rimpiangere Theo Hernandez e Reijnders. Theo Hernandez nell’ultimo anno si è astenuto molte volte e il Milan ha giocato brutte partite anche con sua generosa responsabilità. Reijnders però no, Reijnders è stato quasi sempre all’altezza e al Milan avrebbe fatto parecchio comodo: una giocata in verticale, un’accelerazione, il tiro che nel suo secondo anno milanista ha trovato con costanza. Vendere i propri giocatori migliori di fronte a ottime offerte è logico per il bilancio ma in campo si sente, pesa, incide sulle stagioni. La terza assenza, forse, è quella che si è sentita di più: il polpaccio di Rafa Leao, con il senno di poi, ha dato una gran mano alla Cremonese. Se il Milan è questo, le improvvisazioni di Rafa saranno fondamentali, anche contro una squadra che si difende compatta, bassa e chiusa".

LA PUNTA È NECESSARIA

Il Santiago Gimenez visto ieri conferma che il 9 è una necessità, oltre che una priorità, per il Milan. Il messicano ha non solo confermato di essere fuori condizione, ma per larghi tratti della partita è stato fuori dal gioco, non riuscendo neanche a sfruttare quelle poche occasioni, praticamente zero a dirla tutta, che le sono capitate fra i piedi.

Che questi ultimi giorni di calciomercato portino pensiero ma soprattutto una nuova prima punta a Max Allegri, come titolato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport "Boniface si decide. Il Milan riflette, vuole una punta top", anche perché non c'è altra soluzione per cercare quanto meno di migliorare.