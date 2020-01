MN - Fatta per Piatek all'Hertha Berlino: 28 milioni bonus compresi

E' fatta per il passaggio di Krzysztof Piatek all'Herha Berlino. Il centravanti polacco si trasferirà in Bundesliga per 28 milioni di euro, compresi i bonus. L'operazione è a titolo definitivo: il club tedesco si è fatto avanti nella giornata di ieri e con forza ha chiuso questa importante trattativa anche a livello economico. Il classe '95, acquistato lo scorso gennaio dal Milan, ha vissuto una prima parte di stagione tribolata, trovando soltanto quattro gol in campionato (di cui tre rigore) e un gol in Coppa Italia contro la SPAL. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic Piatek ha giocato soltanto tre gare: contro la Sampdoria e le due sfide di coppa.