MN - Fenerbahce in pressing su Krunic: importante offerta al giocatore, ma il Milan...

Come appreso della redazione di MilanNews.it, il Fenerbahce sta spingendo per Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan. Il club turco ha fatto un'offerta importante al giocatore ma al momento il club rossonero non vorrebbe privarsi del centrocampista. Il Milan, comunque, non ha la necessità di vendere per fare cassa, potrebbe pensarci solo nel caso di offerta irrinunciabile. Mentre a Krunic non dispiace l'idea della Turchia, anzi, ci sarebbe già un accordo di massima con il Fenerbahce.

di Antonio Vitiello