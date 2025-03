MN - Futuro Saelemakers, valutazione in crescita: il Milan vuole offerta importante dalla Roma

Alexis Saelemaekers, dopo la stagione al Bologna, ha confermato la sua affidabilità anche in questi mesi con la maglia della Roma. L’esterno belga, che compirà 26 anni il prossimo 27 giugno, sarà uno dei nomi principali del calciomercato in uscita del Milan, che con i vari giocatori in prestito conta di poter raccogliere una buona cifra da poter reinvestire per rinforzare la squadra nel corso della prossima estate, secondo quelle che saranno anche le decisioni del nuovo direttore sportivo e del (potenziale) nuovo allenatore.

Calciomercato Milan: la situazione attuale di Saelemaekers

Nel corso degli ultimi giorni del calciomercato della passata estate, Milan e Roma hanno imbastito uno scambio di prestiti secchi con il passaggio di Saelemaekers in giallorosso e di Tammy Abraham in rossonero. Di conseguenza entrambi i club hanno la facoltà di poter fare una valutazione autonoma dei singoli cartellini dei due calciatori, secondo quello che è stato il loro rendimento nel corso della stagione. E Saelemaekers sta facendo molto bene, con 21 presenze e 6 gol (suo record in carriera) fin qui realizzati in campionato oltre a diversi assist che hanno contribuito alla fase realizzativa della Roma.

Calciomercato Milan: valutazione alta del cartellino

La crescita costante di Alexis è sotto gli occhi di tutti e anche il suo valore di mercato è cresciuto sensibilmente nel corso dell’attuale stagione. Nell’estate 2024, il Bologna scelse di non esercitare il proprio diritto di riscatto fissato a 12 milioni mentre oggi la valutazione di un profilo come quello di Saelemakers non è inferiore ai 20 milioni per il suo cartellino. A gennaio, il ds della Roma Ghisolfi ebbe dei colloqui con la dirigenza milanista per abbozzare i discorsi sulla valutazione di Saelemaekers, ma anche su quella di Abraham ma da Casa Milan vogliono tenere – giustamente – separate le due operazioni. Se la Roma non dovesse avanzare una proposta economica soddisfacente, Alexis tornerebbe a Milanello e si potrebbe così giocare, eventualmente, le sue chance di permanenza il che porterebbe il club a dover cercare di cedere Samuel Chukwueze.