MN - I motivi dell'incontro tra Moncada e i dirigenti dello Stoccarda a Casa Milan

Nella mattinata odierna ha fatto tanto clamore l'incontro a Casa Milan tra Geoffrey Moncada e la dirigenza dello Stoccarda, capeggiata da Thomas Henning, Head of Recruitment del club tedesco (una sorta di Direttore Tecnico, ndr). Siamo alle porte del prossimo calciomercato e la testa è andata quindi subito ad eventuali nomi che possono interessare al Milan, come Guirassy, prolifico attaccante con una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro seguito con interesse anche nei mesi scorsi. Di sicuro qualche battuta potrà esserci stata, ma non è di certo stato il focus dell'incontro.

Infatti, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in questi giorni lo Stoccarda è in Italia, dove ha incontrato anche Torino e Bologna, per allargare la propria rete di scouting e contatti: è periodo ormai di calciomercato ed il club tedesco è nel Bel Paese con l'obiettivo di capire se e come affondare per alcuni giocatori che militano in Serie A. Da qui gli incontri con Milan, Torino e Bologna: ovviamente non è detto che questi incontri conoscitivi porteranno poi a trattative concrete, segnaliamo però che il meeting di questa mattina è durato più di un'ora. In calce all'articolo le nostre immagini dei dirigenti tedeschi in uscita da Casa Milan.

di Gaetano Mocciaro.