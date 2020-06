MN - Ibra-Gazidis, confronto acceso oggi a Milanello

Pietro Mazzara - Antonio Vitiello

Ibra-Gazidis, atto secondo. Dopo il diverbio che c'è stato prima di Milan-Genoa, quando l'ad milanista spiegò alla squadra i motivi del licenziamento di Zvonimir Boban, ecco che oggi pomeriggio è andato in scena un altro faccia a faccia tra i due. Ibra, insieme a Romagnoli, Bonaventura e Begovic, ha fatto parte della delegazione della squadra che ha parlato con Gazidis di tutti i temi già emersi in giornata (riduzione dello stipendio del 50% nel mese di aprile, proposta accettata dal club).

Lo svedese ha mostrato molti dubbi e perplessità sull'operato della società, facendo capire apertamente di non averlo gradito alcuni atteggiamenti, e di nutrire dubbi sul progetto e anche sulle tempistiche dell'arrivo di Gazidis a Milanello (a poche ore dal match di Coppa). L'amministratore delegato ha risposto, in maniera pacata ma decisa, a tutte le domande che gli sono state poste dallo svedese, dando vita a un confronto civile, ma con punti di vista differenti. Promettendo anche di tornare più spesso al centro sportivo nel corso della stagione. E' stato un confronto vivace dove l'ad milanista ha provato a smorzare i toni, chiedendo poi il massimo impegno per la partita di Coppa Italia. Nel confronto ha ribadito l'impegno della proprietà del voler riportare il club ad alti livelli, ma servirà tempo.

La sensazione è che il futuro di Ibrahimovic, al termine della stagione, sarà lontano da Milanello e dal Milan.