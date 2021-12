MN - Ibra in udienza dal Papa: il racconto dell’incontro

Tramite i suoi profili social, Zlatan Ibrahimovic ha reso noto che oggi è stato ricevuto in udienza da Sua Santità, Papa Francesco. Un’udienza privata, nel corso della quale lo svedese ha avuto modo di parlare con una personalità che – da quanto filtra – rispetta molto e ammira per il modo di porsi davanti ai problemi quotidiani del mondo. Ibra si è presentato in San Pietro con in dono la sua maglia e una copia del libro “Adrenalina” che sta facendo raffica di vendite. Da quanto emerso, il Papa ha apprezzato molto il dono letterario, consegnando a Zlatan una copia del volume “Lo sportivo secondo Papa Francesco”. Ibra ha poi scherzato, dopo aver consegnato a Bergoglio la sua maglia: "Le piace il Milan? Io con questa faccio un po' di magie in campo...". Papa Francesco non si è esposto, ha sorriso di gusto e ha ringraziato l'attaccante del Milan per un regalo così personale.

Prima dei saluti finali e della chiusura dell'udienza, Zlatan e Bergoglio hanno posato per le foto di rito con lo svedese che ha pubblicato la didascalia: "Peace and love" a corredo dello scatto.