MN - Ieri summit di mercato a Milanello: Tomori, Walker e i rinforzi chiesti da Conceiçao

Nelle scorse conferenze stampa, Sergio Conceicao aveva sempre glissato sulle domande di calciomercato, sottolineando inizialmente come prima volesse conoscere bene tutti gli effettivi a sua disposizione e, in secondo luogo, come non avesse ancora avuto il tempo materiale di fermarsi per confrontarsi con la società, che pure lo aveva cercato. Ieri, infine, il summit di mercato allenatore-dirigenza c'è stato. Si è parlato di obiettivi, di cessioni da evitare e di calciatori che piacciono: ecco cosa è emerso.

Veto su Tomori

Ieri al centro sportivo di Milanello, come appreso da MilanNews.it, il tecnico Sergio Conceicao ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per fare un punto sul mercato. Prima di parlare delle possibili entrate, però, l'allenatore portoghese ha messo con decisione un veto sull'ipotetica cessione di Fikayo Tomori. Il centrale inglese da quando è arrivato il nuovo mister ha giocato quattro gare consecutive da titolare, e domani disputerà la quinta, dopo che Fonseca lo aveva posto ai margini della rosa. La Juventus si è interessata all'ex Chelsea, anche nelle ultime ore con proposte concrete, ma il Conceicao non vuole sentire ragioni, specialmente adesso che la coperta in difesa si è accorciata a causa dell'infortunio di Malick Thiaw.

Innesti

Inevitabilmente nel summit si è parlato anche degli innesti che servono alla squadra. Mister Conceicao ha fatto sapere alla dirigenza che si aspetta rinforzi in attacco e centrocampo. In questo senso è noto come il Milan stia seguendo Marcus Rashford da diversi giorni ma anche che Furlani e Moncada hanno incontrato l'entourage di Giovanni Reyna a Dusseldorf l'altroieri. Per quanto riguarda Kyle Walker, che ha comunicato al Manchester City che lascerà il club per un'esperienza all'estero e sta aspettando i rossoneri, il tecnico ha ribadito che è un nome a lui gradito: la pista dunque rimane calda.