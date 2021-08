MN - Il mercato si chiude con Messias: ecco le convinzioni della dirigenza sulla scelta (PODCAST)

Il mercato in entrata del Milan si è chiuso con l’arrivo di Junior Messias. Un’operazione che si è conclusa in nottata e che completa, a livello numerico, il reparto offensivo rossonero. Un nome che, di certo, non ha scaldato la piazza che, invece, avrebbe voluto un profilo più mediatico e più incline alle aspettative italo-europee. Anche perché, nell’anno in cui il campionato si è ulteriormente livellato per le prime quattro posizioni, un giocatore di spessore avrebbe sicuramente fatto comodo.

Ma la dirigenza rossonera è fermamente convinta della scelta fatta e nel podcast odierno ve le raccontiamo, con alcuni retroscena sui nomi emersi e raccontati nel corso di questi lunghi mesi di mercato.

Clicca sul player e ascolta il Podcast di MilanNews.it.