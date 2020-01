MN - Il punto su tutte le voci di mercato, caso per caso

Mancano ormai pochi giorni alla fine del mercato invernale e al Milan ci sono ancora delle situazioni in evoluzione da tenere sott’occhio. Analizziamole nel dettaglio:

PIATEK – Nel pomeriggio è andato in scena un incontro milanese fra Boban, Maldini, Massara e l’agente del polacco. Il numero 9 rossonero vuole giocare di più e i rossoneri non si opporranno ad una sua eventuale cessione, a patto che l’offerta sia di almeno 30 milioni. Nel summit odierno l’agente ha ribadito la volontà del giocatore, ma al momento non ci sono situazioni concrete.

SUSO – Il momento dello spagnolo è pessimo, probabilmente il peggiore da quando è al Milan: in rotta con la maggior parte della tifoseria, prestazioni ben al di sotto della sufficienza e titolarità persa da ormai 4 match. Il Milan lo lascerebbe partire senza opporsi, la cifra richiesta si aggira sui 20-25 mln di €. Dalla Spagna arrivano con insistenza le voci di un grande interessamento del Siviglia di Monchi. S​tando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it i due club sono al lavoro per trovare la formula giusta: l'obiettivo è di trovare un'intesa entro la metà della prossima settimana.

PAQUETÁ – Anche il brasiliano fa parte della lista dei cedibili, ma al prezzo giusto. Il Milan, per non fare minusvalenza, chiede una cifra superiore ai 30 mln di €. Al momento l’unico interesse concreto arriva dal PSG di Leonardo, ma la cifra offerta (20 mln) è considerata ridicola. Il brasiliano, uscito dall’11 titolare di Stefano Pioli, preme per andare via: da non escludere una possibile partenza in prestito ma si valutano anche eventuali scambi.

FLORENTINO – Il Milan ha messo gli occhi su Florentino Luis, gioiellino classe ’99 del Benfica. La dirigenza rossonera ha incontrato nei giorni scorsi l’agente del giovane mediano, l’intenzione è quella di chiedere il portoghese in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Per ora il club lusitano non ha chiuso all’operazione ma spara altissimo per il riscatto: si tratta.

RR E ROBINSON – La Federazione Turca ha dato l’ok al Fenerbahce: il fair play finanziario non è più un problema e i turchi possono presentare al Milan un’offerta ufficiale per il terzino svizzero. Nei giorni scorsi si era trovata una bozza d’accorso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Il Milan, nel caso la cessione di Rodriguez dovesse andare in porto, non vuole farsi trovare impreparato: si è intensificato il pressing su Antonee Robinson del Wigan. Per il terzino 22enne la richiesta degli inglesi è di circa 10-12 mln di €, i rossoneri stanno cercando di abbassare il prezzo per quello che è uno dei primi obiettivi sulla fascia sinistra.