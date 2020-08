MN - Il punto sul mercato: tutto fatto per Ibra. Passi avanti per Bakayoko e Brahim Diaz

È tutto fatto e definito, dal punto di vista economico, tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri hanno alzato la loro ultima proposta sottoponendo al campione svedese un ingaggio annuale da 6 milioni netti più 0,5 milioni legati a presenze e gol facilmente raggiungibili e altri 0,5 che scatterebbero in caso di qualificazione alla Champions League. Rimangono da sistemare alcuni dettagli burocratici relativi all'applicazione del Decreto crescita.

BAKAYOKO - Sono stati fatti ulteriori passi in avanti per Timoué Bakayoko. I contatti con il Chelsea sono continui e proficui e la sensazione che filtra è che siano giorni decisivi per chiudere la questione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

BRAHIM DIAZ – Anche sul talento del Real Madrid, i segnali sono positivi. Oggi ci sono stati dei nuovi segnali di apertura delle merengues sulla formula, che anche in questo caso dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto. Ricordiamo come il Real non voglia perdere il controllo sul giocatore e potrebbe voler inserire una clausola di riacquisto in caso di riscatto da parte del Milan.

SECONDO PORTIERE - Asmir Begovic rimane la prima opzione per gli uomini mercato milanisti, ai quali sono stati proposti altri portieri come Claudio Bravo e Antony Silva dell’Huracan.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello