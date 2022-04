MN - Il punto sulla cessione del Milan: tra calciomercato, management e closing

Fonte: Antonio Vitiello

Offerta

La trattativa per la cessione del Milan è concreta, le cifre sembrano confermate in 1,1 miliardi di dollari. Due diligence in atto, se l’iter proseguirà positivamente come tutto lascia prevedere, si prospettano tempi brevi per le firme.

Calciomercato

Per le caratteristiche di investitore con prospettive di medio lungo periodo del fondo arabo, è verosimile ritenere che a livello di strategia InvestCorp darà continuità all’approccio di gestione del club intrapreso da Elliott che sin dal suo ingresso, malgrado i due anni di Covid, ha portato il Milan a risultati finanziari e sportivi tali da renderlo attraente come modello di sostenibilità.

Gestione

Proprio alla luce dei risultati della strategia di gestione seguita dall’attuale proprietà, che sembra aver avuto un ruolo importante nell’offerta di Investcorp, è difficile immaginare una forte discontinuità nell’approccio alle operazioni di mercato, che verosimilmente non si prospettano tali da mettere a rischio gli equilibri sin qui faticosamente raggiunti e che costituiscono solide fondamenta per il futuro.

Management

Difficilmente, quindi, si andrà a toccare un giocattolo che funziona perché il Milan sta funzionando sotto ogni livello.

Il fondo

InvestCorp è considerato un fondo molto affidabile e solido, soprattutto per il coinvolgimento del fondo sovrano Arabo con una quota del 20%. Il progetto prevede un ulteriore slancio a livello internazionale.

