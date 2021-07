MN - Kessie, parole d’amore per il Milan. E che lezione a Donnarumma-Calhanoglu (PODCAST)

Franck Kessie, con la sua intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, ha animato la domenica sera e il lunedì mattina del mondo milanista con parole d’amore per il Milan. Il presidente, che sta trattando il rinnovo del contratto, ha detto di voler restare al Milan e che quando tornerà dalle Olimpiadi, tutto andrà a posto.

In realtà, nell’agenda di Maldini e Massara, c’è l’incontro con George Atangana programmato per mercoledì nel quale, probabilmente, le parti andranno avanti per definire i dettagli.

Ma nel leggere per intero l’intervista di Kessie, si coglie anche un modo chiaro e diretto di comunicare una volontà. Quello che non hanno fatto né Gigio Donnarumma né Hakan Calhangolu.

Ascolta il podcast odierno.