MN - L'ultima notte prima della lista Champions: ecco chi può essere l'escluso

L'ultima notte prima della lista Champions: ecco chi può essere l'escluso

È arrivato il momento delle scelte, per Paulo Fonseca, per quel che concerne la scelta dei giocatori che verranno registrati nella lista per la fase campionato della Champions League dove il Milan giocherà contro Liverpool, Bayer Leverkusen, Club Brugge, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Le ultime mosse di mercato hanno dato un indirizzo abbastanza importante su chi andrà ad occupare la casella dei 17 stranieri che si possono iscrivere nella lista A, ai quali si andranno ad aggiungere gli slot per i calciatori formati nel vivaio dei club italiani e quelli cresciuti nel vivaio rossonero.

Chi sta fuori?

Attualmente, nella rosa della prima squadra del Milan, sono presenti 18 calciatori stranieri ovvero Mike Maignan, Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Tijjani Reijnders, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Rafael Leao, Noah Okafor e Luka Jovic. Di questi, uno dovrà rimanere fuori e le indiscrezioni che circolano con maggior insistenza parlano proprio di Jovic come il sacrificato. È una questione di numeri: i centrocampisti sono cinque (ai quali si aggiungerà Zeroli in lista B) mentre il reparto offensivo avrà in Francesco Camarda (anche lui inserito in lista B) l’eventuale terza punta della quale Fonseca potrà avere bisogno. Il resto sono tutti accoppiati per ruolo.

Gli slot dei formati

Nei posti della lista riservati ai giocatori di formazione italiana saranno iscritti Marco Sportiello, Filippo Terracciano e Alessandro Florenzi (che non toglie il posto a nessuno). In quelli formati nel club, invece, ci saranno Davide Calabria e Matteo Gabbia. Dunque il Milan avrà una lista Champions da 23 giocatori over su un massimo di 25 inscrivibili.

Lista B e Jimenez

Nella lista dei giovani di formazione nel club, che ricordiamo è una lista che può essere modificata di volta in volta, oltre a Camarda e Zeroli ci saranno anche Torriani e Bartesaghi più altri elementi che verranno indicati in base ai criteri di formazione. Alex Jimenez non potrà essere inserito in questa lista poiché non ha ancora maturato l’arco temporale necessario per poter ottenere, a livello Uefa, lo status di formato nel club e per poter essere registrato, sarebbe dovuto rimanere fuori uno dei 17 stranieri della lista A. Per ottenere tale status, è necessario che un giocatore giochi per due anni consecutivi con lo stesso club tra i 15 e i 21 anni. Quindi, dal prossimo anno, Jimenez sarà un giocatore iscrivibile in lista B mentre per essere un "club trained" dovrà rimanere al Milan anche per la stagione 2025-26 dopo la quale sarà un "formato club".

La probabile lista Champions del Milan

Di seguito andiamo a riassumere quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere la lista Champions del Milan che verrà presentata all’Uefa entro le 23.59 di domani.

Portieri: Mike Maignan, Marco Sportiello

Difensori: Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal, Filippo Terracciano, Malick Thiaw, Fikayo Tomori.

Centrocampisti: Ismael Bennacer, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Tijjani Reijnders.

Attaccanti: Tammy Abraham, Samuel Chukwueze, Rafael Leao, Alvaro Morata, Noah Okafor, Christian Pulisic

Lista B:

Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli, Francesco Camarda, Mattia Liberali + altri che potranno essere aggiunti.