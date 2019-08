MN - Laxalt-Atalanta: accordo vicino e agenti ottimisti, ma serve ancora tempo

Giornata di dialogo tra Diego Laxalt e i suoi agenti, dopo il colloquio positivo con l'Atalanta e le telefonate con il Milan per fare il punto sul summit avvenuto in mattinata con la società bergamasca nel centro sportivo di Zingonia. Serve ancora stabilire alcuni dettagli del contratto tra il giocatore e la Dea, ma i procuratori dell'uruguaiano si dicono "ottimisti" per la chiusura dell'operazione con i nerazzurri. Il giocatore si è preso un po di tempo per riflettere sull'offerta economica dell'Atalanta. L'accordo tra i club dovrebbe consistere in un prestito oneroso con diritto di riscatto, che si tramuterebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.