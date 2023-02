MN - Maignan e Florenzi tutto in gruppo, l'Atalanta nel mirino. Bennacer e Calabria ancora a parte: rientro contro la Fiorentina?

Fonte: Vitiello-Mazzara

Dopo aver lavorato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, oggi Mike Maignan e Alessandro Florenzi hanno svolto oggi tutta la seduta insieme al resto dei compagni di squadra. E' certamente un'ottima notizia per Stefano Pioli che spera di poterli convocare già per il match casalingo di domenica contro l'Atalanta. Ovviamente al momento non ci sono certezze, sicuramente gli allenamenti dei prossimi tre giorni diranno qualcosa in più. Anche perchè a Milanello nessuno vuole correre rischi: entrambi i giocatori, infatti, sono fuori da diversi mesi e quindi nello staff medico milanista c'è grande cautela in merito al loro ritorno in campo. Il fatto di aver svolto tutta la seduta odierna in gruppo testimonia però che il loro rientro è sempre più vicino e avverrà con ogni probabilità tra Atalanta e Fiorentina.

Pioli attende poi il recupero anche di Ismael Bennacer e Davide Calabria, entrambi alle prese con dei problemi muscolari: i due giocatori rossoneri non hanno lavorato insieme al resto dei compagni, ma come ieri hanno proseguito il loro lavoro personalizzato sui campi di Milanello. Per il centrocampista algerino e il capitano rossonero servirà quindi ancora un po' di pazienza: la speranza però è di riaverli a disposizione per il match del 4 marzo in casa della Fiorentina.



