MN - Milan, a gennaio pronto un nuovo tentativo per Simakan

Tra le priorità del Milan c’è sempre il difensore centrale. Negli ultimi giorni dello scorso mercato i rossoneri hanno provato a prendere un elemento in difesa, ma le richieste spropositate dei vari club hanno portato Maldini e Massara a rinunciare e ragionare sul mercato invernale. Il caso Mohamed Simakan è esemplificativo. I rossoneri lo hanno seguito per diversi mesi, nelle ultime ore di mercato c’è stato un tentativo concreto ma la richiesta economica dello Strasburgo è stata ritenuta eccessiva dalla dirigenza, anche se la proprietà aveva dato disponibilità economica per l’assalto al giocatore.

OPPORTUNITA’ - Ma a gennaio ci sarà un nuovo tentativo, i contatti tra le parti stanno proseguendo tutt’ora. Il prezzo del difensore però dovrà calare sotto i 15 milioni, solamente così il Milan potrà andare con decisione sul difensore francese. Simakan piace perché può essere utilizzato in più ruoli, profilo giovane e di prospettiva con ingaggio contenuto, rispecchia a pieno i canoni della filosofia Elliott. L’intenzione del club è prenderlo per rinforzare la difesa, un reparto che al momento può contare solo su Romagnoli e Kjaer, mentre Gabbia (attualmente fuori causa Covid) sarebbe il primo ricambio. Duarte non si è mai ambientato e Musacchio ancora deve rientrare dopo l’operazione alla caviglia (tra l’altro è in scadenza di contratto). Un altro rinforzo, anche per il futuro, sarebbe indispensabile e il 20enne Simakan è uno degli obiettivi per gennaio.

di Antonio Vitiello