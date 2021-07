MN - Milan, accordo raggiunto per Tonali: ecco le cifre dell'operazione

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, è stato trovato l'accordo finale tra il Milan e il Brescia per il passaggio in rossonero di Sandro Tonali a titolo definitivo: oltre ai 10 milioni versati la scorsa estate, la società rossonera pagherà altri 10 milioni (bonus compresi), più il cartellino di Giacomo Olzer. Per il giocatore contratto fino al 2025 con una forte riduzione dell'ingaggio (potrebbe essere tra i 400-500 mila euro all'anno in meno). Tonali sarà presente al raduno giovedì a Milanello per iniziare la nuova stagione con il resto della squadra.

di Antonio Vitiello