MN - Milan-Brahim Diaz, giorni caldi. I movimenti in attacco cambiano in base al suo acquisto. Kamada, ci siamo

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni di decisioni, il Milan sta lavorando sull’acquisto di Brahim Diaz. I rossoneri vorrebbero comprare lo spagnolo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 18-20 milioni di euro, ma il Real Madrid potrebbe tenerlo in rosa dopo l'addio di Marco Asensio a parametro zero (direzione Premier League con l’Aston Villa in pole position). Da questa scelta dipenderanno gli altri movimenti in zona offensiva del Milan, ballano una ventina di milioni da destinare nello stesso reparto o su altri ruoli (il Milan deve rinforzare sia la fascia destra che la posizione di centravanti). L’acquisto o meno di Diaz modificherà le scelte del reparto avanzato dei rossoneri durante questo mercato estivo.

IL GIAPPONESE. Giorni di trattative intense per il Milan che oggi ha incontrato l’intermediario dell’operazione Daichi Kamada, veramente ad un centimetro dalla conclusione. Kamada è sempre più vicino ai rossoneri e potrebbe sostenere le visite la settimana prossima. Un parametro zero ambito anche da Borussia e Atletico, ma alla fine il 26enne giapponese ha scelto il Milan.

di Antonio Vitiello