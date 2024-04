​​​​​​​MN - Milan, Cardinale presente a San Siro per il derby. Nuovo allenatore: decisione nei prossimi giorni

vedi letture

Sono ore caldissime in casa rossonera sia per il derby di domani sera, sia per la questione allenatore visto l'ormai scontato addio di Stefano Pioli al termine di questa stagione. In vista della sfida contro l'Inter, è confermata la presenza a San Siro di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, il quale vuole essere vicino alla squadra in una gara delicata come quella contro i nerazzurri.

Capitolo allenatore: non è stata ancora presa una decisione, verrà presa nei prossimi giorni. In queste ore sono tanti i nomi che sono stati proposti da agenti e intermediari ai dirigenti di via Aldo Rossi. La scelta sarà collegiale, cioè deve essere un profilo che metta tutti d'accordo. Naturalmente l'ultima parola spetta a Cardinale. La decisione verrà presa comunque rispettando il lavoro fatto da Pioli in questi cinque anni.

di Antonio Vitiello