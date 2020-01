MN - Milan disposto a cedere Piatek: ecco le 4 squadre interessate

L’annata negativa (solo 4 reti fin qui) e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic spingono Krzysztof Piątek verso l’addio. Il Milan è disposto ad ascoltare le offerte per valutarne la cessione durante il mese di gennaio e cercare di recuperare la cifra spesa l’anno scorso quando Leonardo lo prelevò dal Genoa per 35 milioni di euro. Il polacco non è l’unico colpevole della situazione in classifica della squadra, ma il rendimento è calato drasticamente rispetto al campionato scorso, e ora con l’arrivo di Ibrahimovic il club è disposto a venderlo.

Ci sono già diverse squadre su Piatek, come in Germania il Bayer Leverkusen, in Inghilterra il Newcastle e l’Aston Villa, mentre in Italia la Fiorentina ha fatto dei sondaggi. Piatek inizialmente avrebbe accettato anche di giocarsi il posto con Zlatan, ma sta entrando nell’ordine delle idee di lasciare il club per rigenerarsi in un’altra società. E il Milan attende offerte congrue in questi giorni di mercato in cui la dirigenza potrebbe effettuare più di una cessione.

di Antonio Vitiello