MN - Milan, Elliott ha investito molto e non vuole vendere i big a gennaio

Da fonti interne al Milan rassicurano che il club non ha intenzione di cedere a gennaio, mantenendo tutti i giocatori della rosa - apprende MilanNews.it -. Sarebbe incoerente verso gli obbiettivi stagionali e i forti investimenti fatti dalla proprietà (265 milioni lo scorso anno e 80 già in questo anno fiscale). Le spese saranno oculate, ma non si prevede nessuna fuga di massa. L'obiettivo è sempre quello di portare il Milan in Europa e migliore i traguardi sportivi rispetto agli ultimi anni.