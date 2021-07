MN - Milan, fumata bianca per Giroud: giovedì arriva a Milano, venerdì le visite mediche

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la trattativa tra il Milan e il Chelsea per Olivier Giroud è giunta al termine positivamente con l'accordo su tutti gli ultimi dettagli burocratici. È arrivata, dunque, la fumata bianca per il trasferimento del calciatore francese in rossonero: l'arrivo a Milano è previsto per giovedì con le visite mediche che dovrebbero essere effettuate venerdì.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello