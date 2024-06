MN - Milan, idea Rabiot a centrocampo. Richiesta d’informazioni sui costi

Oltre all’attaccante il Milan dovrà rinforzarsi pure a centrocampo e nel corso del mercato estivo arriverà un giocatore fisico per irrobustire la mediana. Fofana del Monaco è sicuramente nella lisa, ma il Milan recentemente ha preso informazioni anche sui costi dell’operazione Adrien Rabiot. Il francese, 29 anni, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo della Juve ed è in scadenza contrattuale. La Juve sta provando a convincerlo, ma nel frattempo il suo manager ha preso tempo e si sta guardando attorno. Piace in Premier League e anche al Milan, che si è informato sulle richieste d’ingaggio, al momento molto alte. Ma è un’idea che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

di Antonio Vitiello