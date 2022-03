MN - Milan, il mercato si incrocia con le liste di Serie A: i dettagli su CVC, CVN e U21 per la stagione 22/23

MilanNews.it

Anche nel pieno del campionato, con il Milan in prima posizione in solitaria ed unico artefice del proprio destino ad 8 giornate dal termine, il focus sul calciomercato rimane comunque altissimo e sempre presente. Anche perché i rossoneri stanno provando a muoversi in anticipo su più fronti, come quelli che riguardano Divock Origi del Liverpool e Sven Botman del Lille; nessun affare fatto, ma l’intenzione di arrivare a questi due profili è chiara.

Con la squadra ormai quasi sicura di partecipare alla prossima Champions League, con tutto quello che ne consegue soprattutto per quanto riguarda i ricavi, i tifosi sognano diversi colpi per l’estate: il Milan sicuramente rinforzerà la rosa a disposizione di mister Pioli, ma il mercato sarà condizionato, o almeno in parte, dalle regole di registrazione della rosa in Serie A. Vediamo cosa dice il regolamento nel dettaglio:

“Le società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell’elenco […]Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia”.



- Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.



- Per “calciatori formati in Italia” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.



- Sarà consentito alle società di Serie A l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 25 calciatori di cui ai successivi commi, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 21esimo anno di età (“calciatori under 21”).

Al netto di queste linee guida le liste del Milan per la prossima stagione, dando per scontato gli addii a parametro zero di Romagnoli e Kessie (entrambi facenti parte dei formati nel vivaio nazionale”, ad oggi sarebbero queste:

- CVC (Cresciuti Vivaio Club): Davide Calabria, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia, Alessandro Plizzari.

- CVN (Cresciuti Vivaio Nazionale): Alessandro Florenzi (se riscattato), Mattia Caldara (ma verosimilmente dovrebbe partire), Sandro Tonali (non rientrerà più nella lista Under), Antonio Mirante (se rinnovato).

- Lista Under 21 (esenti da registrazione): Marko Lazetic, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo.

Lista rimanenti:

- Mike Maignan

- Ciprian Tatarusanu

- Theo Hernandez

- Fodè Ballo-Touré (permanenza da valutare)

- Pierre Kalulu

- Simon Kjaer

- Fikayo Tomori

- Ismael Bennacer

- Rade Krunic

- Tiemoue Bakayoko (permanenza da valutare)

- Brahim Diaz

- Yacine Adli

- Alexis Saelemaekers

- Samu Castillejo (permanenza da valutare)

- Junior Messias (riscatto da valutare)

- Ante Rebic

- Rafael Leao

- Olivier Giroud

- Zlatan Ibrahimovic (rinnovo da valutare)

Al netto di questa situazione sono diverse le considerazioni da fare: ci dovrà essere almeno una cessione tra i 19 facenti parte dei “rimanenti” (se non due). Inoltre, vista la probabile partenza di Mattia Caldara dopo il rientro dal prestito al Venezia, e anche l’incertezza sul futuro di Mirante, è verosimile che il Milan vada sul mercato a cercare uno o due giocatori che rientrino nella lista CVN.

In caso di partenza di Alessandro Plizzari allora il Milan avrà la necessità di portare in prima squadra un nuovo giocatore CVC (Daniel Maldini, in quanto ventenne al 31 dicembre 2021, farà ancora parte della lista Under, ndr).

di Manuel Del Vecchio.