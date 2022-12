MN - Milan, il piano di rientro per Maignan: un tempo con il Liverpool, test contro il PSV. L'obiettivo è averlo al 100% per Salerno

MilanNews.it

Terminato il periodo di riposo concesso da mister Pioli da qualche giorno la squadra, in attesa dei nazionali e dei protagonisti del Mondiale in Qatar, ha ripreso a lavorare a Milanello. Grande focus sul recupero degli infortunati, da Calabria a Saelemaekers, fino a Mike Maignan.

Il portiere rossonero, assente ormai dal 23 settembre per un problema al polpaccio sofferto in nazionale, è sicuramente "l'osservato speciale", sia da parte di tutto il popolo rossonero e sia da parte dello staff medico: a Milanello, dove già avevano usato la massima cautela prima della sfortunata ricaduta di fine ottobre, vogliono procedere con attenzione massima per ridurre a 0 qualsiasi indice di rischio.

Ed ecco perché il lavoro personalizzato dell'estremo difensore francese è relegato, per ora, solo agli ambienti caldi del centro sportivo rossonero: con il freddo dell'inverno l'approccio dello staff con i muscoli dell' ex Lille prevede il massimo della prudenza, "imbrigliando" così Mike all'interno della palestra. Il numero 16 dovrà avere la pazienza di aspettare solo qualche giorno, visto che a Dubai, complici anche le temperature decisamente più elevate, il programma prevede il ritorno al lavoro sul campo, propedeutico al primo vero test: ad oggi, stando a quanto appreso da MilanNews.it, la trafila prevede che Maignan giochi 45 minuti nell'amichevole del 16 dicembre contro il Liverpool, prima del test più probante ed indicativo del 30 dicembre ad Eindhoven contro il PSV. Lì ci si aspetta invece che giochi tutto il match. Questo reinserimento graduale e attento è tutto in funzione della ripresa della Serie A: il Milan ed il giocatore vogliono che il recupero sia completo al 100% per il ritorno in campo in campionato del 4 gennaio contro la Salernitana.

