MN - Milan, il punto sugli infortunati: Leao a parte, Calabria ci proverà per lo United. Mandzukic rientrerà dopo la sosta

Milannews.it vi riporta le ultime notizie che arrivano da Milanello sulle condizioni degli infortunati: Ibrahimovic, Bennacer e Romagnoli ha svolto oggi tutto l'allenamento in gruppo e quindi sono recuperati in vista del match di giovedì contro il Manchester United. Anche Simon Kjaer sarà regolarmente a disposizione di Pioli. Oggi ha lavorato a parte Davide Calabria che però proverà a stringere i denti con il Manchester. Servirà ancora un po' di pazienza per Mario Mandzukic che tornerà in campo dopo la sosta. Rafael Leao ha svolto invece oggi un lavoro personalizzato.

di Antonio Vitiello