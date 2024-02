MN - Milan in campo per la rifinitura pre Rennes. Tomori e Kalulu in gruppo, c'è Bennacer

Il Milan è appena sceso in campo per l'allenamento di rifinitura prima di partire per la Francia, dove domani sera sfiderà il Rennes per il ritorno dei playoff di Europa League. In questi minuti la squadra si appresta a iniziare l'allenamento a Milanello, con i giocatori che hanno appena fatto il loro ingresso. In serata l'arrivo in Francia, con la conferenza di Pioli e Florenzi (che potrete seguire con il live testuale di MilanNews.it) prevista alle 19.30.

RECUPERATI - L'inviato di MilanNews.it a Milanello ci riporta la presenza di Fikayo Tomori in gruppo con gli altri compagni. Insieme a lui, anche Pierre Kalulu. Dunque recuperati i tre centrali infortunati: Thiaw, Tomori e Kalulu. Presente Bennacer, ancora assente Calabria. Nella prima sezione della seduta allenamento a parte per Kjaer e Pulisic, rientrati in gruppo successivamente.

CLIMA DISTESO - Pochi minuti prima di tutti, sono entrati in campo Maignan, Sportiello e Mirante per iniziare la seduta dei portieri. Dopo il resto della squadra che ha iniziato a svolgere il torello, in cui il clima è apparso molto disteso. I compagni hanno applaudito Rafa Leao per l'uscita del suo libro, Kalulu per il rientro in campo e... Luka Jovic, ironicamente, per il rosso rimediato contro il Monza. In questi istanti la seduta prosegue nel centro sportivo di Milanello.

di Niccolò Crespi