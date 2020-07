MN - Milan in trattativa per il riscatto (vicino) di Kjaer. "Update": riscatto avvenuto

Ore 16-50 - Il Milan è in trattativa per l'acquisto di Simon Kjaer, sono ore calde per il riscatto del difensore danese. Secondo quanto appreso da MilanNews.it sono stati fatti passi avanti e c'è la volontà della dirigenza di trattenerlo in rosa, dunque la permanenza definitiva in rossonero è molto vicina. Domani scade la clausola con il Siviglia per il diritto di riscatto a 3,5 milioni. Il dialogo sta proseguendo in questi minuti, domani arriverà la decisione finale. Sul piatto della bilancia da parte del club anche valutazioni sull'ingaggio e sull'età del giocatore.

Aggiornamento delle 19.00 - accordo raggiunto per il riscatto di Kjaer, decisiva l'accelerata di oggi come raccontato nel corso del pomeriggio.

di Antonio Vitiello