MN - Milan, nei giorni scorsi proposto Thauvin: il Marsiglia chiede 15 milioni

In questi ultimi, frenetici giorni di calciomercato sono tanti i profilo che arrivano al vaglio di Massara e Maldini attraverso agenti e intermediari. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nei giorni scorsi è stato proposto il nome di Florian Thauvin, con il Marsiglia che chiede 15 milioni per liberare l'esterno francese che andrà in scadenza a giugno. Il giocatore piace, ora si capirà se ci sono margini di manovra. In caso di esito negativo si proverà a bloccarlo a zero per la fine della stagione.