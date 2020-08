MN - Milan, oggi riunione di mercato in sede: strategie e caso Ibra

Quest’oggi a Casa Milan è avvenuta un’importante riunione di calciomercato tra le componenti societarie. Un aggiornamento di metà agosto per stabilire le mosse da effettuare nei prossimi giorni, e soprattutto come risolvere il nodo Ibrahimovic. Lo svedese chiede 7 milioni di euro netti mentre il Milan ne offre 5 più bonus, le distanze non sono incolmabili ma c’è bisogno ancora di mediare. La dirigenza, con Maldini e Massara, dovranno provare a convincere Ibra ad accettare, mentre il club ritiene di aver fatto un’offerta più che ragionevole per un 39enne.

C’è fiducia che l’affare possa andare in porto, entrambi vogliono continuare il percorso insieme quindi una delle due parti dovrà cedere. Le altre mosse di mercato, da Bakayoko al terzino e il centrale di difesa (e magari un altro attaccante), passano tutte dalla firma di Ibra. Perché se lo svedese rinnova gran parte del budget sarà destinato a migliorare questi ruoli, se invece lo svedese non dovesse prolungare (difficile), il Milan dovrà necessariamente affondare il colpo su un grande attaccante. Oggi nuovo aggiornamento in sede, e mercato del Milan che attende di decollare dopo la firma di Ibra.

di Antonio Vitiello