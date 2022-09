MN - Milan, per Maignan lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nel match di ieri tra Francia e Austria, Mike Maignan ha subito una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Per quanto riguarda i tempi di recupero si attende l'esito degli esami con l'entità della lesione per stabilirli con più accuratezza: il portiere rossonero potrebbe tornare in campo in un mesetto circa e, per questo motivo, il Milan sta valutando l'inserimento in lista Champions di Tatarusanu, il quale si affiancherebbe al già presente Mirante.