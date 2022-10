MN - Milan-Pioli, fiducia reciproca: il club pronto a prolungare il rapporto  

MilanNews.it

Rapporti eccellenti, risultati sportivi e progetto per il futuro. Stefano Pioli è stato uno degli artefici della rinascita del Milan, l’uomo giusto al posto giusto per intraprendere un percorso vincente. Tutto ha avuto inizio nell’ottobre di tre anni fa, quando fu scelto come sostituto di Marco Giampaolo alla guida del club rossonero. Col passare dei mesi il rapporto tra Pioli e la società è diventato sempre più saldo, una fiducia totale che ha portato l’allenatore a lavorare nelle migliori condizioni, fino a condurre la squadra al 19esimo titolo della propria storia, dopo undici anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto. Un successo che ha reso ancora più forte il rapporto tra dirigenza, società e allenatore. Ma soprattutto ha saputo gestire tante difficoltà, ha fatto crescere tanti giovani e ha resto il Milan nuovamente competitivo in Italia e in Europa.

Rinnovo. E non sarà complicato continuare insieme, lavorando sul presente e programmando un futuro ancora più luminoso. Nel novembre del 2021 il contratto di Stefano Pioli è stato rinnovato fino al 30 giugno 2023 con opzione sulla stagione successiva. Il club milanista ha tutta l’intenzione di esercitare questa opzione per estendere di un’altra annata il rapporto con Pioli, e ci sarà anche un adeguamento salariale in base ai risultati.

Più punti. Il tecnico di Parma è già entrato nella storia del Milan con la vittoria dello scudetto il 22 maggio scorso, ma per dare ancora più valore al suo operato ci sono anche i numeri. Nell’era dei tre punti a partita, è l’allenatore con la media più alta al Milan. Attualmente attorno ai 2 punti a partita, nei suoi 3 anni sulla panchina milanista, ha fatto pure meglio di Ancelotti e Allegri. Il Milan e Pioli sono pronti a proseguire insieme.

