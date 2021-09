MN - Milan strabili-Ante: l’evoluzione di Rebic che può essere un jolly fondamentale (PODCAST)

È stato un Milan dall’alto impatto emotivo quello che ieri ha triturato la Lazio sotto tutti i punti di vista. Una prova autoritaria da parte dei rossoneri, che hanno dominato il gioco e le idee dal primo all’ultimo minuto. C’era molta curiosità attorno all’utilizzo dal primo minuto di Ante Rebic, che è partito come centravanti di movimento ma che è anche stato tante altre cose dentro la partita.

Lottatore, rifinitore, riferimento per i compagni, prezioso aiuto in fase di non possesso, il croato ha messo la sua griffe mostrando una capacità di adattamento ai vari ruoli che Pioli gli ha chiesto di ricoprire in tutti i 90 minuti.

Un’arma importante che analizziamo nel podcast odierno.