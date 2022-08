MN - Milan, terminato l'allenamento a San Siro: Giroud a parte, Origi verso la prima convocazione

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Procede la preparazione del Milan in vista della prima sfida stagionale in programma sabato pomeriggio a San Siro contro l'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, l'allenamento dei rossoneri a San Siro è appena terminato. Olivier Giroud ha proseguito con un lavoro a parte, domani potrà finalmente aggregarsi al gruppo rossonero. Aumentano comunque le chance di Ante Rebic come titolare al centro dell'attacco contro i bianconeri.

Anche Charles De Ketelaere ha svolto un lavoro personalizzato, ma si tratta solo di una gestione precauzionale: per il belga non c'è nessun tipo di problema. Divock Origi si è invece allenato con l'intera squadra e dovrebbe essere convocato per la sfida prevista con i friulani. Sono invece rimasti a Milanello Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic per continuare con cure e fisioterapie.. La squadra di Stefano Pioli pranzerà allo stadio per poi ritrovarsi nella giornata di domani.