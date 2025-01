MN - Milanello, Morata in gruppo. Anche oggi lavoro personalizzato per Pulisic

vedi letture

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della sfida di mercoledì di Champions League contro il Girona a San Siro (calcio d'inizio alle 21). E dal Centro sportivo di Carnago arrivano buone notizie sulle condizioni di Alvaro Morata, uscito una settimana fa all'intervallo del match contro il Como per un affaticamento muscolare: l'attaccante, che ha saltato la gara di sabato contro la Juventus per squalifica, ha lavorato regolarmente in gruppo.

Non si è invece allenato nemmeno oggi con il resto dei compagni di squadra Christian Pulisic, anche lui alle prese con un affaticamento muscolare rimediato contro il Como: l'attaccante americano ha svolto pure oggi un lavoro personalizzato. Sarà decisiva la giornata di domani per capire se il numero 11 milanista tornerà in gruppo e sarà quindi a disposizione di Conceiçao per la sfida contro il Girona.

di Antonio Vitiello