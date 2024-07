MN - Morata-Milan, contatti continui. Si lavora per scendere sotto i 6 milioni di ingaggio

Il MIlan è pronto a pagare i 13 milioni di clausola presente nel contratto di Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid che sembrava aver confermato la sua permanenza in Spagna anche per la prossima stagione, ma si potrebbe riaprire uno spiraglio per vederlo di nuovo nel nostro campionato.

La redazione di MilanNews.it conferma, ci sono contatti continui con l'entourage dello spagnolo. C'è apertura al club rossonero e si dialoga sull'ingaggio per scendere dai 6 milioni percepiti attualmente da Morata all'Atletico. Morata è un nome concreto per l'attacco dei rossoneri, saranno ore calde per capire la decisione dell'ex Juventus.

di Antonio Vitiello