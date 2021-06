MN - Ottimismo per Diaz, Milan e Real Madrid lavorano al prestito con riscatto. E il giocatore vuole restare

Brahim Diaz al Milan, o meglio, nuovamente al Milan: si può fare! Tutte le strade portano all’accordo. Questo perché le varie componenti della trattativa - società e giocatore - votano per la permanenza a Milano. Lo spagnolo si è trovato bene a Milanello ed è stato parte integrante dello spogliatoio rossonero. Ha disputato un’ottima stagione, contribuendo alla conquista di un posto in Champions League. E i vertici di via Aldo Rossi vogliono premiare e trattenere i giocatori che hanno dato una mano a centrare il prestigioso obiettivo.

OPZIONE D’ACQUISTO - C’è la volontà di rinnovare il prestito per un altro anno, stavolta però con basi più solide: sia il Milan che il Real Madrid, infatti, vogliono inserire un diritto di riscatto. Ed è proprio su quello che si sta lavorando in questi giorni: la trattativa prosegue, favorita dal solido rapporto tra Ancelotti e Maldini. Come detto, anche Brahim Diaz spinge per restare: i colloqui tra le due società sono partiti, con la mediazione dell’agente Crnjar. Occhio ai possibili sviluppi: la parola d’ordine è "ottimismo".