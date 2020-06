MN - Pioli sempre più tentato da Rebic prima punta: gli aggiornamenti

Il Milan è al lavoro per preparare la semifinale di ritorno contro la Juventus di venerdì prossimo e Stefano Pioli, come raccontato, ha provato diverse soluzioni, soprattutto per sostituire Zlatan Ibrahimovic, fermo ai box per il problema al soleo del polpaccio destro e anche squalificato dal giudice sportivo. La logica darebbe Rafael Leao come soluzione naturale ma da quanto filtra da Milanello in materia di prove tattiche, le cose stanno prendendo un’altra strada.

TENTAZIONE REBIC - L’allenatore milanista, che è orientato ad utilizzare un 4-3-2-1 in fase di non possesso palla che diventerà un 4-2-3-1 quando il pallone sarà tra i piedi dei suoi giocatori, ha provato Ante Rebic come prima punta con Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu alle sue spalle, con il turco che si andrebbe ad abbassare sulla linea dei due mediani per coprire più campo nell’interpretazione difensiva del sistema di gioco. Dunque, Rebic riferimento centrale per avere un giocatore strutturato fisicamente e con un buon fiuto del gol per cercare il colpo che serve al Milan per riaprire il discorso qualificazione dopo l’1-1 dell’andata.