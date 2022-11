MN - Prestito o permanenza? Il Milan lascia ad Adli la scelta: il punto (PODCAST)

MilanNews.it

Il prosieguo della stagione di Yacine Adli al Milan sarà una scelta, principalmente, del giocatore. Dopo il periodo di vacanze, dove il ragazzo avrà modo di resettare e di parlare anche con il suo agente, ci sarà l’incontro in sede con Paolo Maldini e Ricky Massara nel corso del quale le parti si parleranno per trovare la soluzione migliore. Sotto questo aspetto, dunque, c’è totale apertura da parte del Milan nei confronti di Adli che, lo ricordiamo, ha giocato pochi scampoli di partita in questa prima parte di stagione ed è stato uno dei tagliati da Pioli nella lista Champions dove difficilmente potrà entrare nelle modifiche di febbraio, visto che Maignan (sicuramente reinserito), Thiaw, Vranckx e Ibrahimovic scalpitano per poter prendere uno degli altri slot a disposizione.

È innegabile che Adli, in questo momento, abbia bisogno di giocare con continuità per trovare ritmo partita e crescere ulteriormente. Un prestito in una realtà che lo metta nelle condizioni giuste potrebbe essere uno step importante, ma se il ragazzo dovesse decidere di rimanere a Milanello di lottare ogni giorno contro la scala gerarchica che, fino ad oggi, lo ha visto in fondo alle scelte di Pioli, nessuno avrebbe niente da obiettare.

