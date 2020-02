MN - Prove di formazione anti Inter: Pioli "maschera" il 4-2-3-1 con altri due moduli

In vista del derby di domenica sera contro l’Inter, Stefano Pioli ha provato due moduli: il 4-4-2 e il 4-4-1-1. Il primo prevede la presenza di Leao al fianco di Ibrahimovic con Calhanoglu largo a sinistra. Nel secondo schieramento, il turco è stato provato sotto punta, con l’inserimento di Bonaventura largo a sinistra. In realtà, in fase di possesso, questo sistema si tramuta - esattamente come il 4-4-2 - in un 4-2-3-1 spurio. Due temi ben precisi, con i quali Pioli sta cercando di capire come fare male all’Inter. La sensazione che circola, visto l’arco temporale dell’allenamento, è che il Milan scenderà in campo con il 4-4-2 e che la soluzione con il trequartista possa essere utilizzata a gara in corso, soprattutto in fase di possesso. Infatti sono stati provati nuovamente i movimenti offensivi, con Leao che si allarga a sinistra a favorire lo scivolamento interno di Calhanoglu nelle zolle dietro a Ibrahimovic, con Castillejo sempre largo a destra. Domani, nella rifinitura, ci saranno ulteriori prove per definire l’assetto di partenza, con il ballottaggio reale che è tra Leao e Bonaventura. Un ballottaggio che può cambiare pelle al Milan.