MN - Pulisic al Milan, ci siamo. Si attende solo l'ok finale in queste ore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono ore caldissime per quanto riguarda la trattativa Pulisic. Tra Milan e Chelsea, infatti, ci sono stati contatti continui anche stamattina per chiudere definitivamente l'operazione a 20 milioni di euro più bonus.

Si attende il via libera definitivo e finale in queste ore, in modo da chiudere il tutto prima che cominci il ritiro estivo del Chelsea e per mettere il giocatore statunitense a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara