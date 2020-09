MN - Rallentamento per Bakayoko. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni

E’ ancora in piedi la trattativa tra il Milan e il Chelsea per Timoué Bakayoko che, però, sta vivendo un rallentamento. I contatti tra i club e il giocatore proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni con il giocatore che spinge per tornare in rossonero.

Florentino Luis del Benfica è un profilo che piace, ma trattare con i portoghesi è sempre difficile e si valuterà nelle prossime settimane, qualora saltasse Bakayoko, se tornare su di lui o meno. Non tramonta nemmeno l'ipotesi Soumaré, mentre non interessa Slimani così come non sono degli obiettivi Matteo Pessina del Verona (del quale si era discusso nelle scorse settimane) e Gerard Deulofeu, nonostante lo spagnolo si sia proposto più volte tramite il suo agente.