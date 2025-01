MN - Rashford-Milan, attese novità a inizio settimana. Walker piace tanto, ma ne può arrivare solo uno dei due

vedi letture

Sono attese all’inizio della settimana che sta per arrivare importanti novità per quanto concerne la pista relativa a Marcus Rashford. Il Milan, così come altri club italiani (Juventus) e stranieri (Barcellona, Borussia Dortmund e squadre di Premier League), hanno avuto colloqui con il fratello-agente dell’attaccante del Manchester United, che a breve prenderà una decisione su dove proseguire la sua stagione sportiva. In via Aldo Rossi attendono il responso per poi capire se affondare il colpo o muoversi su delle piste alternative, probabilmente non di passaporto inglese poiché le NOIF della FIGC stabiliscono, in maniera chiara, come si possa tesserare solo un giocatore di nazionalità britannica nella situazione in cui è il Milan, che ha già i posti da extracomunitario occupati con Pavlovic e Emerson Royal.

Walker piace molto

Ci sono ancora più conferme, arrivate in redazione, del forte gradimento del Milan per Kyle Walker del Manchester City. Il terzino, 34 anni campione di tutto nel ciclo leggendario di Pep Guardiola, potrebbe liberarsi con una fee bassa visto che ha manifestato la sua volontà di andare via e che ha il contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia molto dipende dalla questione Rashford, poiché è davanti che il Milan ha una necessità primaria, come dimostrato anche dal pareggio di ieri sera contro Cagliari.

Posti da liberare

Sia per Rashford sia, in alternativa, per Walker, il Milan dovrà comunque liberare un posto nella lista dei giocatori stranieri registrati in Serie A. Con Okafor-Lipsia bloccata e con Jovic ancora in rosa, ci sarebbero problemi di tesseramento a meno che uno dei due non finisca fuori lista come accaduto con Origi e Ballo-Touré, con quest’ultimo reintegrato in Milan Futuro.