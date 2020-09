MN - Riso a Casa Milan: si tratta Sportiello per il ruolo di vice Donnarumma

Come appreso da MilanNews.it, Giuseppe Riso è arrivato a Casa Milan. Un incontro importante tra il noto agente e la dirigenza rossonera: sul tavolo il profilo di Marco Sportiello, portiere di proprietà dell'Atalanta, individuato dal club rossonero come possibile vice Gigio. Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo gli addii di Begovic e Reina, cercano infatti un secondo portiere per completare il reparto formato dai due fratelli Donnarumma. Il ventottenne di Desio potrebbe quindi diventare un nome caldo per il Diavolo. Il Milan vorrebbe strappare un prestito, una soluzione ad oggi poco gradita dall'Atalanta.